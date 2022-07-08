الهوس بلباس المرأة!

2022/07/08 | 06:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولو ذهبنا أبعد في السؤال كي نقول لماذا يهتم الدين مثلا كل هذا الاهتمام بلباس المرأة؟ ستأتي الإجابة في الغالب بأنه لحماية المرأة نفسها!

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