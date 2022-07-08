عاجل.. إسعاف رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي للمستشفى بعد إطلاق نار محتمل خلال خطاب وفقا لـNHK

2022/07/08 | 06:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مؤسسة البث اليابانية أو ما يُعرف باسم "NHK" أن رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو ابي أسعف إلى المستشفى بعد إطلاق نار محتمل.

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