بعد يومين من خروجه بعفو رئاسي.. جزائري يقتل آخر بسبب

2022/07/08 | 06:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم مرور نحو يومين على خروجه من السجن بعفو رئاسي أقدم جزائري في ولاية قالمة شمال شرقي البلاد على قتل تاجر أغنام بسبب محاولة سرقة خروف لأضحية العيد.

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