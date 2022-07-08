ضجة بعد تصريح بوتين

2022/07/08 | 07:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس والتي تطرق فيها إلى الأوضاع بأوكرانيا وأن بلاده "لم تبدأ بعد" بأي من مهامها الجدية، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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