سفارة أوكرانيا بالإمارات تعلق على تغريدة أكاديمي إماراتي عن استقالة جونسون

2022/07/08 | 07:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، تغريدة تطرق فيها إلى استقالة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، وملقيا الضوء على سجله الداخلي والخارجي.

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