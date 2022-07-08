الناتو في الشمال السوري - عبدالرحمن مطر

2022/07/08 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرحمن_مطر معطيات مهمة أفرزتها قمة الناتو الأخيرة في مدريد، من أهم ملامحها، مسألتان أساسيتان، هما تغيير استراتيجة الحلف المترهل، نحو استعادة عافيته، او جزء منها، في الحدّ الأدنى، باعتبار روسيا، العدو الرئيس الذي تتوجه إليه سياسات الحلف وأنشطته، نتيجة غزوها لأوكرنيا في فبراير الماضي.



لتصبح قضية الإرهاب الدولي، ضمن الأولويات التالية لحلف الأطلسي.أما العامل الآخر، فهو يتصل بتعزيز مكانة تركيا في الحلف، والذي ......





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