2022/07/08 | 08:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، يوم الجمعة، إن نظيره البريطاني بوريس جونسون "أجبر على الاستقالة" من قبل حزبه المحافظين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء أستراليا: بوريس جونسون أجبر على الاستقالة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء أستراليا: بوريس جونسون أجبر على الاستقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).