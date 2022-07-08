البيت الأبيض: استقالة جونسون لن تغير شيئا في دعم الناتو لأوكرانيا

2022/07/08 | 08:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لن تؤثر على استمرار عمل الناتو في دعم أوكرانيا.

وقالت جان بيير بهذا الشأن: "تحالفنا مع المملكة المتحدة يبقى قويا، وأن المشاركين في قمة الناتو التاريخية في مدريد، وافقوا على مواصلة دعم أوكرانيا؟ وهذا لن يتغير".

وكان بوريس جونسون، الذي خلف في هذا المنصب تيريزا ماي في عام 2019، قد أعلن يوم الخميس أنه تنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.

المصدر: وكالات

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