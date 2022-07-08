2022/07/08 | 08:23 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ صرّح الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بان العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على روسيا على خلفية الوضع حول أوكرانيا لم تنجح.
وفي رسالة بالفيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بولسونارو: “الحواجز الاقتصادية التي وضعتها الولايات المتحدة وأوروبا ضد روسيا لم تنجح”.
وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن لديه موقف “متوازن” فيما يتعلق بروسيا، ما سمح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس البرازيلي: العقوبات ضد روسيا لم تنجح) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفي رسالة بالفيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بولسونارو: “الحواجز الاقتصادية التي وضعتها الولايات المتحدة وأوروبا ضد روسيا لم تنجح”.
وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن لديه موقف “متوازن” فيما يتعلق بروسيا، ما سمح […]
ظهرت المقالة الرئيس البرازيلي: العقوبات ضد روسيا لم تنجح أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس البرازيلي: العقوبات ضد روسيا لم تنجح) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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