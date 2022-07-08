الرئيس البرازيلي: العقوبات ضد روسيا لم تنجح

2022/07/08 | 08:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرّح الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بان العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على روسيا على خلفية الوضع حول أوكرانيا لم تنجح.وفي رسالة بالفيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بولسونارو: “الحواجز الاقتصادية التي وضعتها الولايات المتحدة وأوروبا ضد روسيا لم تنجح”.وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن لديه موقف “متوازن” فيما يتعلق بروسيا، ما سمح […]

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