مليون حاج يتوافدون على جبل عرفة لأداء الركن الأعظم من الحج

2022/07/08 | 08:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع شروق الشمس توافد نحو مليون حاج على جبل عرفات يوم الجمعة لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج بعد عامين قيدت فيهما جائحة كوفيد-19 من عدد الحجاج إلى حد كبير.

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