مصير رونالدو يزداد غموضا.. آخرها جولة تايلاند وأستراليا

2022/07/08 | 08:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال مصدر في مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، إن المهاجم كريستيانو رونالدو لن يسافر مع الفريق في جولة تسبق الموسم الجديد في تايلاند وأستراليا بعد أن حصل على راحة لإنهاء بعض الأمور العائلية.وأصبح مستقبل النجم البرتغالي (37 عاما) في أولد ترافورد مصدر تكهنات كبيرة بعد أن ذكرت […]

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