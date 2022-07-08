فيديو يُظهر ضباط شرطة ينقذون سائقًا عالقًا في سيارة اشتعلت فيها النيران

2022/07/08 | 08:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت اللحظات المخيفة عندما اشتعلت النيران في سيارة في نيو جيرسي مع وجود السائق داخلها والباب مقفل عليه من الداخل.تعتقد الشرطة أن البطارية اشتعلت مما أدى إلى جعل الأقفال والنوافذ وأي شيء يعمل كهربائيًا، غير قابل للتشغيل.تشارك مارسي روبين من محطة News 12 الإخبارية في تقريرها المصور كيف تمكنت الشرطة من إخراج السائق من ذلك المأزق وأظهرت مقاطع الفيديو الصادمة الحادثة.

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