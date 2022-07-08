رونالدو يستمر في تمرده على الشياطين الحمر ويغيب عن جولة تايلاند

2022/07/08 | 08:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال مصدر في مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، إن المهاجم كريستيانو رونالدو لن يسافر مع الفريق في جولة تسبق الموسم الجديد في تايلاند وأستراليا بعد أن حصل على راحة لإنهاء بعض الأمور العائلية.وأصبح مستقبل النجم البرتغالي (37 عاما) في أولد ترافورد مصدر تكهنات كبيرة بعد أن ذكرت […]

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