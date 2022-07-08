2022/07/08 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن مبالغ السلف المقدمة لشريحة المتقاعدين.
وقال المصرف في بيان تلقته / المعلومة /، إن “المصرف خصص من ٥ مليون وحتى ٢٥ مليون أمام شريحة متقاعدي وظائف الدولة”.
وأضاف، أن “التقديم على سلف المتقاعدين من فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات”.انتهى/25ر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: سلف المتقاعدين من ٥ مليون وحتى ٢٥ مليون) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن مبالغ السلف المقدمة لشريحة المتقاعدين.
وقال المصرف في بيان تلقته / المعلومة /، إن “المصرف خصص من ٥ مليون وحتى ٢٥ مليون أمام شريحة متقاعدي وظائف الدولة”.
وأضاف، أن “التقديم على سلف المتقاعدين من فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات”.انتهى/25ر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: سلف المتقاعدين من ٥ مليون وحتى ٢٥ مليون) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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