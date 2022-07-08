الرافدين: سلف المتقاعدين من ٥ مليون وحتى ٢٥ مليون

2022/07/08 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن مبالغ السلف المقدمة لشريحة المتقاعدين.وقال المصرف في بيان تلقته / المعلومة /، إن “المصرف خصص من ٥ مليون وحتى ٢٥ مليون أمام شريحة متقاعدي وظائف الدولة”.وأضاف، أن “التقديم على سلف المتقاعدين من فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات”.انتهى/25ر

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