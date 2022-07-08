2022/07/08 | 08:59 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصرف الرافدين: سلف المتقاعدين من 5 ملايين دينار وحتى 25 مليوناً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/08 | 08:59.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين: سلف المتقاعدين من 5 ملايين دينار وحتى 25 مليوناً) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين: سلف المتقاعدين من 5 ملايين دينار وحتى 25 مليوناً) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين: سلف المتقاعدين من 5 ملايين دينار وحتى 25 مليوناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).