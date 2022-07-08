شاهد بالفيديو.. إياد علاوي يتحدث عن خطايا العملية السياسية في العراق

2022/07/08 | 09:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nj_CLUYsqXk

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