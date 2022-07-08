2022/07/08 | 09:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلن مصرف الرافدين،اليوم الجمعة، ان سلف المتقاعدين من ٥ مليون وحتى ٢٥ مليون.وذكر إعلام المصرف في بيان مقتضب، تلقاه/المركز الخبري الوطني/ ان “التقديم على سلف المتقاعدين من فروع المصرف حصرا المنتشرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يحدد مبلغ سلف المتقاعدين ويكشف عن آلية التقديم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحدد مبلغ سلف المتقاعدين ويكشف عن آلية التقديم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحدد مبلغ سلف المتقاعدين ويكشف عن آلية التقديم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).