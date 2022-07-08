بعد استيلائها على سخالين-2..روسيا تواصل استرداد مشاريعها النفطية

2022/07/08 | 09:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال نائب بارز في البرلمان الروسي، إن موسكو ستستولي على مشروع “سخالين-1” للنفط والغاز، الذي تشترك فيه شركات إكسون موبيل وسوديكو اليابانية وفيديش الهندية، وذلك بعد أسبوع من استيلائها على مشروع “سخالين-2” المجاور.وأضاف رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، بافيل زافالني، أنها كانت بوضوح الخطوة التالية.غير أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري […]

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