السعودية.. قبل ساعات على خطبة محمد العيسى بيوم عرفة.. استمرار التفاعل على اختياره وترقب ما سيقوله

2022/07/08 | 09:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر التفاعل على تعيين الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد العيسى خطيبا ليوم عرفة بالسعودية تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات على موعد الخطبة، الجمعة.

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