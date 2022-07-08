فيديو يُظهر لحظة سقوط شينزو آبي أثناء إلقاء خطاب بعد إطلاق النار

2022/07/08 | 09:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إلى المستشفى بعد حادثة إطلاق نار محتمل، حسبما ذكرت مؤسسة البث اليابانية “NHK”.وانهار رئيس الوزراء الياباني السابق خلال خطاب ألقاه في مدينة نارا في حوالي الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لليابان وبدا أنه ينزف بعد طلقة نارية محتملة من الخلف، وفقًا لـNHK التي ذكرت أن الشرطة ألقت القبض على رجل للاشتباه في محاولته القتل وضبطت مسدسًا.

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