إصابة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بإطلاق النار

2022/07/08 | 09:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام يابانية بإصابة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي إثر إطلاق النار عليه خلال إلقائه خطابا بمدينة نارا، وسط أنباء غير مؤكدة عن وضعه الصحي.وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد تعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لهجوم اليوم الجمعة وشوهِد ينزف خلال فعالية في مدينة نارا الغربية وكان فاقدا للوعي.من […]

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