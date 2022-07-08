مصر: عن دعوة الديكتاتورية العسكرية للحوار الوطني - محمد حسام

2022/07/08 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسام أصبح “الحوار الوطني”، منذ أن أعلن عنه الديكتاتور عبد الفتاح السيسي، هو حديث الساعة بالنسبة للمعارضة والمهتمين بالشأن السياسي بشكل عام، وسط ترقب وانفتاح لباب النقاش السياسي.



الدولة دفعت بكرة لن تستطيع وقفها بدون ضجيج بسهولة.التفاعل الكبير في الأوساط السياسية مع هذه الدعوة دليل على تعطش قطاع من الجماهير، وبشكل خاص الشباب، للجدل السياسي.



كما تلقفت المعارضة اليسارية والديمقراطية الدعوة بموجة م ......





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