القرآن محاولة لقراءة مغايرة 75 - ضياء الشكرجي

2022/07/08 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي سَل بَني إِسرائيلَ كَم آتَيناهُم مِّن آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَّمَن يُّبَدِّل نِعمَةَ اللهِ مِن بَعدِ ما جاءَتهُ فَإِنَّ اللهَ شَديدُ العِقابِ (211)بنو إسرائيل الذين عاصروا محمدا، ويدعوه الله - كما في القرآن - أن يسألهم عن المعاجز (الآيات) التي أظهرها لهم، قد ورثوا هم أيضا القصص عن تلك المعاجز عن آبائهم، فصدقوا بها بلا دليل، ولم يكونوا هم الشهود على حدوثها، حتى يسألهم النبي عن تلك الحوادث.زُيِّنَ ......





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