‏مصرف الرافدين يحدد السقف الأعلى لسلف المتقاعدين

2022/07/08 | 09:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، أن سلف المتقاعدين من 5 ملايين إلى 25 مليون دينار.

وقال المصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التقديم على سلف المتقاعدين من فروع المصرف حصراً المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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