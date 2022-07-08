2022/07/08 | 09:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة تنحى دونالد ترامب عن عضويته في مجلس إدارة شركته الإعلامية، قبل أسابيع من إصدار مذكرات استدعاء اتحادية من قبل كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات وهيئة محلفين كبرى في مانهاتن.وتظهر سجلات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يتنحى عن منصبه في شركته الإعلامية المركز الخبري الوطني.

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