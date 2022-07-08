بعد غزو أوكرانيا .. فنلندا تعتزم بناء سياج على معظم حدودها مع روسيا

2022/07/08 | 09:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر البرلمان الفنلندي، مساء الخميس، قانوناً يسمح بتعزيز الحماية على الحدود مع روسيا، في وقت تسعى هلسنكي للانضمام لحلف شمال الأطلسي في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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