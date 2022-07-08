2022/07/08 | 09:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة تستعد حركة طالبان والإمارات لعقد صفقة يمكن الإعلان عنها في غضون أسابيع تدير بموجبها الإمارات مطار كابول وعدة مطارات أخرى في أفغانستان، وفقا لمصادر مطلعة على المفاوضات.ومن شأن الاتفاق أن يساعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإمارات تستعد لعقد صفقة مع طالبان لإدارة مطار كابول المركز الخبري الوطني.

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