حل لغز طويل الأمد حول الثقوب السوداء الهائلة المبكرة!

2022/07/08 | 09:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث تمكنا من النظر إلى الوراء بشكل أعمق في الكون المبكر، اكتشف علماء الفلك شيئا محيرا للغاية.وقبل أن يبلغ عمر الكون مليار سنة، تكونت بالفعل ثقوب سوداء عملاقة تصل إلى أكثر من مليار مرة كتلة الشمس بطريقة ما.وبالنظر إلى ما نعرفه عن تكوين الثقب الأسود ونموه، […]

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