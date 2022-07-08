السورجي: رئاسة الجمهورية ستمرر باتفاق الكرد أو من دونهم

2022/07/08 | 09:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، أن هناك إمكانية لتمرير رئاسة الجمهورية عن طريق البرلمان في حال لم يتم التوصل لاتفاق داخل البيت الكردي حول المرشح لهذا المنصب.وقال السورجي لـ /المعلومة/، ان “هناك تفاؤل بشأن التوصل إلى حلول داخل البيت الكردي حول اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، على الرغم من ان التفاهمات […]

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