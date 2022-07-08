2022/07/08 | 09:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الجمعة لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في...

ظهرت المقالة رئيس الوزراء الياباني السابق يتعرض لاطلاق نار ومخاوف على حياته أولاً على المسلة.

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