تفاعل حول جواز صوم يوم الجمعة إن وافق يوم عرفة.. وافتاء مصر ترد

2022/07/08 | 09:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على حكم صوم يوم عرفة إن وافق يوم الجمعة كما هو الحال في مناسك هذا العام.

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