ردة فعل طيور البطريق بعد إطعامهم سمك من نوع أرخص في اليابان

2022/07/08 | 09:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف كانت ردة فعل طيور البطريق بعد محاولة إطعامهم سمك من نوع أرخص في حوض أسماك "هاكوني-إن" الياباني؟

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