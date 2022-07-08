2022/07/08 | 09:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلن المكتب الإعلامي لجامعة بطرسبورغ التقنية، أن علماء الجامعة ابتكروا هيدروجيلا قابلا للتحلل أساسه سليلوز نفايات المؤسسات الزراعية لمعالجة الجروح.ويشير المكتب، إلى أن الهيدروجيل الذي ابتكره علماء الجامعة بالتعاون مع علماء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علماء روس يبتكرون هيدروجيلا مضادا للبكتيريا وصديقا للبيئة المركز الخبري الوطني.

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