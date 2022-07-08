2022/07/08 | 09:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة نفت وزارة الخارجية الإيرانية مزاعم بريطانيا بشأن ضبط شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى اليمن، قائلة إن “بريطانيا لا تمتلك الأهلية الأخلاقية لتوجيه مثل هذه المزاعم لإيران”.وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران تنفي مزاعم بريطانيا بشأن ضبط شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى اليمن المركز الخبري الوطني.

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