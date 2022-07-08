سلافوي جيجك وأوكرانيا - رون جاكوب

2022/07/08 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رون_جاكوب عليّ أن أكون صريحاً، لم أكن أرى سلافوي جيجك وغيره كأصحاب تحليل يساري حقيقي.



نعم، يمكن لمغامرته الفلسفية أن تجعل القراءة ممتعة، حيث يقدّم المصطلحات الأكاديمية بطريقة سلسلة تمكّن المرء من استخلاص بعض المعاني منها.



وبهذه الطريقة، بالنسبة لي، لن تحتوي الكتب التي تفضّل مطابع الجامعات ودور النشر اليساريّة نشرها أي أفكار جديدة.يذكّرني تمثيل جيجك، حين شاهدته على «يوتيوب»، بشخصية المهرّج كراستي (Kr ......





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