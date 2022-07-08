بصراحة رفاقية شيوعية الرفيق الأمين العام حنا غريب مع التقدير وفائق الاحترام ... - غسان الرفاعي

2022/07/08 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_الرفاعي الرفيق الأمين العام حنا غريب مع التقدير وفائق الاحترام ...



ولكن بصراحة رفاقية شيوعية اقول بانني اتمنى ان لا يكون مصير " الورقتين " اللتين ارسلهما اليك اليوم مع هذه الرسالة كمصير رفيقتيها السابقتين ، في تجربتنا الاخيرة ، اهمالا دون نقاش .



انتم تدركون ، ايها الرفيق ، قبل غيركم ، وافضل من غيركم ، بان وضع الحزب يحتا ......





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