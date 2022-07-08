2022/07/08 | 10:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن شينزو آبي في حالة خطرة جدا عقب إطلاق النار اليوم الجمعة عليه من قبل مسلح خلال إلقائه خطابا في مدينة نارا بغرب البلاد.وأضاف كيشيدا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آبي حالة خطرة جدا والمهاجم يكشف عن دوافعه المركز الخبري الوطني.

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