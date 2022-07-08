السعودية ترفع القيود الصحية على دخول اللبنانيين

2022/07/08 | 10:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السعودية السماح للبنانيين بالتحول مباشرة إلى السعودية، دون حاجة لقضاء 14 يوماً خارج لبنان، قبل دخول المملكة.

وقال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري عبر تويتر اليوم الخميس:”السعودية تُعلن السماح للبنانيين بالدخول مباشرة من لبنان إلى السعودية دون حاجة إلى قضاء مدة 14 يوماً خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة”.

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