2022/07/08 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة دعا مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع، اليوم الجمعة، بعد أن اضطر إلى تأجيل التصويت على تمديد إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا، بعد الفشل في التوصل إلى حل وسط بشأن المدة التي سيسري فيها.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة تحدد اجتماعا جديدا لبحث ملف مساعدات سوريا المركز الخبري الوطني.

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