أسعار النفط تعاود الارتفاع بشكل طفيف

2022/07/08 | 10:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المتقلبة، يوم الجمعة، عاكسة الخسائر السابقة حيث أثقلت السوق مخاوف الإمدادات العالمية الشديدة مقابل مخاوف الركود.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 105.13 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها نحو 4 بالمئة يوم الخميس.وارتفع خام غرب […]

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