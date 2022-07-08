2022/07/08 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تعرض رئيس الوزراء السابق شينزو آبي للهجوم في حوالي الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي (05.30 بتوقيت موسكو) في مدينة نارا اليابانية في أثناء خطابه هناك.

وبحسب مشاهد مصورة، فقد اطلق شخص النار من بندقية مصنعة محليا صوب رئيس الوزراء الياباني السابق واصابه مباشرة، ليسقط على الارض.

كشفت وسائل إعلام يابانية تفاصيل ومعلومات عن المشتبه به في إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وقالت وسائل إعلام إن المشتبه به في محاولة اغتيال شينزو آبي هو بحار سابق في قوات الدفاع الذاتي في البحرية اليابانية لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005، تيتسويا ياماغامي، 41 عاما، ومن سكان مدينة نارا، حيث كان يلقي رئيس الوزراء السابق خطابه.

واعتقلت الشرطة المسلح لكنه لم يبد مقاومة.

ووفقا لشهود العيان، أطلق المشتبه به النار على آبي مرتين من الخلف بسلاح محلي الصنع.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن آبي حاليا في مستشفى بمحافظة نارا.



وقالت خدمات الطوارئ إن السياسي "في حالة سكتة قلبية ورئوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. لحظة استهداف رئيس الوزراء الياباني السابق بسلاح ناري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. لحظة استهداف رئيس الوزراء الياباني السابق بسلاح ناري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).