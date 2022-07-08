ماذا نعلم للآن.. موقع إصابة شينزو آبي ووضعه الصحي والمشتبه به بإطلاق النار

2022/07/08 | 10:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الجمعة، بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته، وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث التابعة لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في طوكيو.

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