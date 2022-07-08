2022/07/08 | 10:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المتقلبة، اليوم الجمعة، عاكسة الخسائر السابقة حيث أثقلت السوق مخاوف الإمدادات العالمية الشديدة مقابل مخاوف الركود.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 105.13 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها نحو 4 بالمئة يوم الخميس.وارتفع خام غرب […]

ظهرت المقالة عالميا..



ارتفاع السعار النفط بشكل طفيف أولاً على ايرث نيوز.

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