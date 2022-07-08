2022/07/08 | 10:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ وزراء خارجيّة مجموعة العشرين اجتماعاً، الجمعة، في بالي بمشاركة وزيري الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف اللذين لم يلتقيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وسيكون الغزو الروسي لأوكرانيا وانعكاساته العالميّة على الاقتصاد والجغرافيا السياسيّة في صلب المناقشات، لكنّ البحث عن إجماع بين المجتمعين سيكون صعباً، ويُتوقّع أن تكون المناقشات متوتّرة بين الغربيّين وموسكو.

ودعت ريتنو مارسودي، وزيرة خارجيّة إندونيسيا، الدولة المضيفة لمجموعة العشرين هذا العام، الجمعة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بحضور لافروف.

وقالت الوزيرة في افتتاح اجتماع وزراء خارجيّة المجموعة، “من مسؤوليّتنا إنهاء الحرب في أسرع وقت وتسوية خلافاتنا على طاولة المفاوضات، وليس في ساحة المعركة”.

ويعود آخر لقاء بين بلينكن ولافروف إلى فبراير(شباط) في جنيف، حيث حذّر الوزير الأمريكي روسيا وقتذاك من عواقب هائلة في حال غزوها لأوكرانيا، وهو ما فعلته في 24 فبراير(شباط).

ويُمهّد هذا الاجتماع لقمّة للرؤساء والقادة في نوفمبر(تشرين الثاني)، وسيغتنم بلينكن فرصة انعقاده للضغط على حلفاء أبدوا مواقف مختلفة إزاء أوكرانيا، مثل الهند، ودفعهم إلى النأي بأنفسهم عن موسكو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء اجتماع مجموعة العشرين في بالي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء اجتماع مجموعة العشرين في بالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).