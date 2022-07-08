الأنواء الجوية: عاصفة ترابية تضرب العراق غداً وتنتهي الأحد تدريجياً

2022/07/08 | 10:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وارتفاعاً في درجات الحرارة غداً السبت.

يتبع..

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