بدء اجتماع مجموعة العشرين في بالي بمشاركة بلينكن ولافروف

2022/07/08 | 10:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ وزراء خارجيّة مجموعة العشرين اجتماعا في بالي بمشاركة وزيري الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف اللذين لم يلتقيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا.وسيكون الغزو الروسي لأوكرانيا وانعكاساته العالميّة على الاقتصاد والجغرافيا السياسيّة في صلب المناقشات، التي يتوقع أن تكون متوتّرة بين الغرب وموسكو.



ودعت وزيرة خارجيّة إندونيسيا، الدولة المضيفة لمجموعة العشرين هذا العام، إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بحضور لافروف.

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