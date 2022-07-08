2022/07/08 | 10:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المتقلبة اليوم الجمعة ، عاكسة الخسائر السابقة حيث أثقلت السوق مخاوف الإمدادات العالمية الشديدة مقابل مخاوف الركود.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صعود أسعار النفط وبرنت يسجل 105 دولارات للبرميل المركز الخبري الوطني.

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