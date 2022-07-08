إشكالية اليسارية والقومية - سامي سالم

2022/07/08 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_سالم حول البيان إلى الرأي العام العربي والقوي القومية الوحدوية.



والدعوة لتأسيس الحركة العربية الواحدة من المحيط الي الخليج وعبر العالم ولتوحيد التيار القومي من أجل تأسيس الحركة العربية الواحدة والتصدي للشأن القومي وإنجاز مشروع الميثاق القومي فما عسانا فاعلون أيها الأمة؟ هل هناك إشكالية ما بين اليساري والقومي أي إما يساري أو قومي؟ هذا السؤال كان سائد سابقاً والذي أسس (لإشكالية) ما بين اليساري والقوم ......





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