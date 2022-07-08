كل شيء على ما يرام، الجميع يؤيدون الأبرتهايد - حجاي العاد

2022/07/08 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حجاي_العاد سواء تم تمديد انظمة يهودا والسامرة أم لا، فانه لن يتغير أي شيء هنا.



الجولة الحالية كشفت أن السلطة الإسرائيلية هي أقوى من أي قانون أنا لا اعرف لماذا قرر رئيس الحكومة المغادر، نفتالي بينيت، الاستقالة من منصبه.



ولكن هناك أمر واحد يمكن ومن المهم توضيحه الآن.



السبب الذي ذكره، انعدام القدرة على تمديد انظمة الطوارئ في الكنيست (يهودا والسامرة- الحكم على المخالفات والمساعدة القانونية) من العام ......





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