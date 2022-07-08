رئيس الوزراء الياباني السابق في حالة خطيرة.. واعتقال مطلق النار بدون مقاومة

2022/07/08 | 11:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب رئيس الوزراء السابق شينزو آبي ، الذي أحد أهم القادة في تاريخ اليابان بعد الحرب، برصاصة في صدره بينما كان يلقي خطابًا في أحد شوارع مدينة نارا يوم الجمعة فيما يبدو أنه محاولة اغتيال، وفقا لما ذكر موقع "جابان تايمز".

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